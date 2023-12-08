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سيدات القوة الجوية وأمانة بغداد ونفط الشمال يحققن الفوز في دوري "الساحات المكشوفة"

سيدات القوة الجوية وأمانة بغداد ونفط الشمال يحققن الفوز في دوري
سيدات القوة الجوية وأمانة بغداد ونفط الشمال يحققن الفوز في دوري "الساحات المكشوفة"
2023-12-08 17:36:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، ثلاث مواجهات ضمن منافسات المرحلة الاولى لدوري السيدات لكرة القدم على الساحات المكشوفة.

وأسفرت نتائج المواجهات الثلاث عن فوز نادي نفط الشمال على شهربان بنتيجة كبيرة قوامها 6-0 ،جاءت اهداف نفط الشمال عن طريق ميس مهدي في الدقيقة (6) ، و يسرى إبراهيم د (44) ، (49) ، سبيل شكر د(60) ، (70) ، ومينا كريم (77).

وفي المباراة الثانية فاز نادي القوة الجوية على نادي آل بدير بنتيجة 3-0، وجاءت اهداف القوة الجوية عن طريق نادية فاضل في الدقيقة (8 ) من ركلة جزاء ، وزينب عباس (25)، وراضية موسوي (80).

وفي المباراة الثالثة فاز نادي امانة بغداد على نادي فتاة بغداد بنتيجة 5-2 .

وسجل أهداف امانة بغداد ، سارا ستار في الدقيقة (7) ، (70) ، وبرزه نظام (69)، (92)، وغه مكين محمود (75)، بينما سجل نادي فتاة بغداد عن طريق براء حسين (5) ، وغفران صديق (40).

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