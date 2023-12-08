برشلونة يحدد شرطه لتحقيق رغبة هاري كين

2023-12-08 17:58:01 - المصدر: واع

متابعة - واعفتح نادي برشلونة،اليوم الجمعة، الباب أمام الاستغناء عن لاعبه، والذي يحظى باهتمام متزايد من بايرن ميونخ.وذكرت صحيفة "سبورت" أن البارسا حدد شرطه لانتقال لاعبه كليمنت لينجليت، المعار لأستون فيلا، إلى بايرن ميونخ.وأوضحت أن "إدارة برشلونة ترحب بانتقال لينجليت إلى بايرن ميونخ على سبيل البيع النهائي فقط مقابل 10 ملايين يورو".وأشارت إلى أن "هذه الخطوة ستتطلب قطع إعارة المدافع الفرنسي وإعادته في يناير/كانون ثان المقبل، من أجل بيعه للفريق البافاري".وأضافت، أن "لينجليت يحظى باهتمام بايرن ميونخ لسد النقص العددي في خط الدفاع بعد إصابة ماتياس دي ليخت".من جانبها، كشفت صحيفة "بيلد" أن لينجليت دخل الترشيحات بفضل توصية من هاري كين نجم بايرن ميونخ.ونوهت أن "هاري كين كان معجبا بقدرات لينجليت أثناء إعارته الموسم الماضي إلى توتنهام".وختمت تقريرها بأن "النادي اللندني لم ينجح في شراء لينجليت بسبب تمسك برشلونة بالحصول على 15 مليون يورو، إلا أن النادي الكتالوني يرحب حاليا ببيعه بمقابل أقل.