2023-12-08 18:00:10 - المصدر: العربي الجديد

قتل 4 أشخاص اليوم الجمعة جراء غارة جوية نفذتها طائرة إسرائيلية مسيّرة في محافظة القنيطرة جنوبي سورية، في حين تعرضت قاعدة عسكرية أميركية لرشقات صاروخية شرقي البلاد.

وقال الناشط الإعلامي في درعا أبو محمود الحوراني لـ"العربي الجديد"، إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تقل أربعة أشخاص يعتقد أنهم من المليشيات الموالية لإيران على أطراف قرية الحميدية شمال القنيطرة جنوبي سورية ما أدى لمقتلهم.

وجاء القصف عقب ساعات فقط من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف عدة مواقع جنوبي سورية صباح اليوم الجمعة قال إنها تأتي ردا على إطلاق قذائف صاروخية نحو هضبة الجولان من داخل سورية.

ويوم أمس الخميس استهدف الجيش الإسرائيلي بـ8 صواريخ مواقع في محافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، ومواقع عسكرية للقوات الحكومية شرقي بلدة حضر بريف القنيطرة، ردا على قصف مماثل من الأراضي السورية نحو الجولان.

من جانب آخر، أعلنت مليشيا عراقية مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القوات الأميركية في حقل "كونيكو" النفطي برشقة صاروخية، فيما قالت في بيان إن الاستهداف كان ردا على قصف أهالي غزة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول، 48 هجوما على قواعد التحالف الدولي في سورية، في حين أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية تعرضت لـ87 هجوما في سورية و العراق منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أسفرت عن 66 إصابة غير خطيرة.