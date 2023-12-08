في حصيلة ثقيلة.. الصحة تتلف آلاف الأطنان من المخدرات خلال عام

2023-12-08 18:01:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الجمعة، (8 كانون الأول 2023) عن إتلاف كمية ضخمة من المخدرات خلال عام.

ونقل بيان للصحة عن الحسناوي قوله تابعته "بغداد اليوم"، انه "وخلال عام أتلفنا نحو 8 أطنان من المخدرات و58 مليون قرص مخدر و31 ألف إمبولة مخدرة و(9) آلاف قنينة".

وأشار الى "تسجيل (50) براءة اختراع علمي جديد يخص اجهزة طبية والآت تداخل بالعمليات الجراحية خلال عام أيضاً".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في نهاية تشرين الأول الماضي انه وخلال العام الحالي، تم ضبط 3 أطنان ونصف الطن من المواد المخدرة، و15 طناً من المؤثرات العقلية".

وأضافت الداخلية، أن "عدد الموقوفين والمحكومين بقضايا المخدرات، خلال العام الحالي، بلغ نحو 12 ألف متهم".