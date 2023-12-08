وزير الصحة: إتلاف نحو 8 أطنان من المخدرات و58 مليون قرص مخدر

2023-12-08 18:08:00 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الجمعة، إتلاف 8 أطنان من المخدرات و58 مليون قرص مخدر خلال عام.وقال الحسناوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" تم إتلاف خلال عام نحو(8) أطنان من المخدرات و(58) مليون قرص مخدر ،و(31) ألف أمبولة مخدرة و(9) آلاف قنينة".