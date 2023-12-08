الفيفا يوافق على نقل ملف اللاعب منتظر ماجد إلى الاتحاد العراقي

2023-12-08 18:16:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوافق الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA, اليوم الجمعة، على نقل ملف اللاعب منتظر ماجد من الاتحاد السويدي لكرة القدم إلى الاتحاد العراقي.وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وافق على نقل ملف اللاعب منتظر ماجد من الاتحاد السويدي لكرة القدم، إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، ليصبح اللاعب متاحاً للعب وتمثيل منتخباتنا الوطنية، وبأثر فوري، وابتداء من تاريخ إصدار هذا القرار".وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي FIFA، لنقل ملف اللاعب "منتظر ماجد المحترف في صفوف فريق هاماربي، أحد أندية الدوري السويدي".