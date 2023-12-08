2023-12-08 18:18:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اجرى منتخب العراق للناشئين لكرة القدم، يوم الجمعة، مرانه الأول، في ملعب مجمع مدينة صلالة الرياضيّ في سلطنة عُمان تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي تقام هناك للفترة من 10 ولغاية 20 من الشهر الحالي.

ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات عُمان ولبنان واليمن.

ووصل صباح اليوم الجمعة وفد منتخب العراق للناشئين إلى مدينةِ صلالة في سلطنة عُمان قادماً من العاصمةِ الأردنية عمّان استعداداً للمشاركة ببطولة اتحاد غرب آسيا لمنتخبات (دون 17 عاماً) والتي تفتتح بعد غد الاحد.

وكان منتخب ناشئة العراق تعادل مع مضيفه المنتخب الأردني مرتين الاولى من دون اهداف والثانية بهدف واحد لكل منهما في مباراتين وديتين تجريبيتين تدخل ضمن تحضيراته للمشاركة ببطولة اتحاد غرب آسيا في سلطنة عُمان.