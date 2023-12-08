تفاصيل جديدة عن قصف الخضراء بـ10 قذائف هاون: 8 منها أصابت مبنى الأمن الوطني بسبب احداثيات خاطئة

2023-12-08 19:02:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم الجمعة، تفاصيل استهدف مبنى جهاز الامن الوطني العراقي والسفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن استهداف السفارة الامريكية فجر اليوم تم بـ 10 قذائف هاون، مشيرا إلى أن 8 منها استهدفت مقر جهاز الأمن الوطني، فيما سقطت قذيفتان عند مقتربات محيط السفارة الأميركية، بسبب الاحداثيات الخاطئة.

وفي وقت سابق؛ كشف مصدر أمني مسؤول، عن تفاصيل جديدة تخص الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الامريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الاستهداف فجر اليوم على السفارة تم بواسطة قذائف الهاون".

وأضاف أن القصف جرى شُن من مكان ضمن مقتربات بناية البنك المركزي العراقي الجديدة في شارع "أبو نؤاس" بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وتابع المصدر أن القوات الامنية عثرت على المنصات، و3 قذائف كانت مجهّزة للانطلاق.

كما أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن تعرض مقره في العاصمة بغداد إلى اعتداء من قبل مجاميع خارجة عن القانون.