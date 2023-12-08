يوفنتوس يستعد لفسخ عقد لاعبه بول بوجبا

2023-12-08 19:08:01 - المصدر: واع

متابعة - واعيستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، لفسخ عقد لاعبه الفرنسي بول بوجبا، الذي تورط في أزمة منشطات.وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن يوفنتوس بصدد فسخ عقد بول بوجبا، حال تأكيد حظر اللاعب من ممارسة كرة القدم لمدة 4 أعوام".وتابعت "الفريق الإيطالي لا يرغب في إنهاء عقد بوجبا بطريقة قاسية، ولذلك هناك انفتاح على التفاوض مع اللاعب الفرنسي لإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين".وعاد بول بوجبا، البالغ من العمر 30 عاما، "لصفوف يوفنتوس في صيف 2022، بعد تجربة مثيرة مع مانشستر يونايتد".