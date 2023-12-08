هجوم أربيل.. طائرة مسيرة مفخخة اصطدمت بمبنى مدني

2023-12-08 19:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (8 كانون الأول 2023) بأن طائرة من دون طيار مفخخة ضربت نفسها في مبنى بعد تردد أنباء باستهدافها مطار المحافظة الدولي الذي يضم قاعدة (حرير) الامريكية.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أنه "وفقًا لمعلومات مكافحة الإرهاب في كردستان، اقتحمت طائرة مفخخة مبنى مدني في مدينة أربيل، مساء اليوم بتمام الساعة السادسة و5 دقائق".

وتكررت الهجمات الصاروخية على مصالح أمريكية وقوات الولايات المتحدة في بغداد (بمطار بغداد) وعين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل خلال الأسابيع الماضية لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الماضي.

وأحصت البنتاغون أمس الخميس عدد الهجمات بإعلان تعرض قواتها إلى 87 هجوما في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أسفرت عن 66 إصابة غير خطيرة.