البصرة.. مقتل شخص والعثور على جثة مجهولة غربي المحافظة

2023-12-08 19:22:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، بمقتل شخص والعثور على جثة آخر بظروف غامضة، غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهولة الهوية بمنطقة نائية تابعة لقضاء الزبير، غربي البصرة،"، لافتا إلى أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وتابع المصدر، كما أن "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على مواطن اثناء قيادته عجلته وسط مدينة البصرة واردوه قتيلاً على الفور، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مشيرا إلى أن "الحادث وقع بسبب ثأر عشائري سابق بين الطرفين".