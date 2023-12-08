2023-12-08 19:38:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير مطار أربيل الدولي، اليوم الجمعة (8 كانون الأول 2023)، عن عدم تأثر الحركة الملاحية للمطار عقب هجوم بطائرة مسيرة مفخخة شهدتها المحافظة مساء اليوم.

وقال أحمد هوشيار لـ "بغداد اليوم"، ان "الوضع طبيعي في مطار أربيل ولا يوجد أي استهداف له" مؤكدا ان "حركة الملاحة طبيعية وجدول السفر والرحلات مستمر وبشكل طبيعي".

ونفى أحمد "أي استهدف صاروخي أو بطائرة مسيرة للمطار".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، أعلن مساء اليوم الجمعة أن طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى مدني في أربيل، مشيراً إلى عدم وجود خسائر بشرية.

وقال الجهاز في بيان، انه "بحسب معلوماته، فإنه في تمام الساعة 18:05 من مساء اليوم، اصطدمت طائرة مسيرة بمنبى سكني في أربيل، دون أن تسفر عن خسائر بشرية".