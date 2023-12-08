تفاصيل جديدة عن قصف السفارة الامريكية في بغداد

2023-12-08 20:02:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني اليوم الجمعة (8 كانون الأول 2023)، تفاصيل جديدة عن قصف السفارة الامريكية فجر اليوم.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "استهداف السفارة الامريكية فجر اليوم تم بـ 10 قذائف هاون، 8 استهدفت مقر جهاز الامن الوطني، و2 منها استهدفتا مقتربات محيط السفارة الامريكية".

بالمقابل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي إن حوالي سبع قذائف مورتر سقطت على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد خلال الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من يوم الجمعة، وقال المسؤول إن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة للغاية دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، اكد جهاز الامن تعرض مقره في العاصمة بغداد إلى اعتداء من قبل "مجاميع خارجة عن القانون"، مبينا ان المقذوفات الصاروخية أوقعت أضراراً مادية في العجلات والأبنية، وسنلاحق مرتكبي هذه الاعتداءات الإجرامية وتقديمهم إلى العدالة.