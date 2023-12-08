الأمم المتحدة تشيد بدور العراق في دعم الشباب ومشاريعهم

2023-12-08 20:04:06 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، افتتاح فعاليات يوم الشباب في الجناح العراقي المشارك في مؤتمر الأطراف cop28 المقام في اكسبو دبي.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن " وزارة الشباب والرياضة افتتحت اليوم فعاليات يوم الشباب في الجناح العراقي المشارك في مؤتمر الأطراف cop28 المقام في اكسبو دبي بدولة الامارات العربية المتحدة ".وأضاف البيان، أن" الجلسة الحوارية كانت حول اندماج الشباب في العمل المناخي".وأشار البيان الى أن "نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أشاد بدور وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب ومشاريعهم في العراق وزجهم في مثل هذه المؤتمرات الدولية المهمة".وتابع البيان أن " مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي حسام حسن أكد على أهمية مشاركة العراق في هذا المحفل الدولي الكبير الذي يحضره أكثر من ثمانين ألف مشارك يمثلون ١٨٠ دولة".