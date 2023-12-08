الإطار التنسيقي يؤكد رفضه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد وسيادته

2023-12-08 20:06:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بدعوة من رئيس الوزراء الاطار التنسيقي يعقد اجتماعاً طارئاً









بدعوة من رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني عقد الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة 8-12-2023، اجتماعًا طارئًا لتدارس الأوضاع الأمنية في البلاد.

وشدد الإطار التنسيقي على رفضه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد وسيادته، أيًّا كان نوعها والمستهدف فيها والحجة من وراء ذلك.





وأعلن الإطار التنسيقي عن دعمه الكامل لإجراءات الحكومة ومطالبتها بالكشف عن كل تفاصيل الحادثة المشبوهة التي استهدفت السفارة الأمريكية الليلة الماضية.





وأوضح الإطار التنسيقي حرصه الدائم على حفظ أمن البعثات الدبلوماسية وأنّ العراق يفي بجميع التزاماته الدولية بهذا الخصوص.





الإطار التنسيقي

الدائرة الإعلامية

2023-12-8