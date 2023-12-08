7 فرق في بطولة العرب للمصارعة والعراق يحصد 4 ميداليات ذهبية في اليوم الأول

2023-12-08 20:16:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت، في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، بطولة العرب للمصارعة للمتقدمين بمشاركة سبعة دول عربية، فيما حصد العراق 4 ميداليات ذهبية "حتى الآن"

وقال عضو اتحاد المصارعة هادي عمارة في حديث لوكالة شفق نيوز ان "سبعين مصارعا يمثلون سبعة دول عربية يشاركون في البطولة التي تقام في بغداد على مدار يومين".

واضاف ان "الفرق دخلت منافسات البطولة فعلياً بعد ان قام الاتحاد العراقي بتجهيز كل الأمور التنظيمية سيما وأن البطولة تعد حدثاً مهما في مشوار المصارعة العربية".

وأشار إلى أن "المنافسات لحد الان شهدت حصولنا على 4 أوسمة ذهبية عن طريق علي عصام بوزن 70 كغم، وخطاب عمر بوزن 57 كغم، وعبد أركان بوزن 62 كغم، ومصطفى عبد الباسط بوزن 86 كغم".