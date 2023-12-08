مستشار حكومي يكشف عدد المصانع الدوائية العاملة في العراق والمخطط انشائها

2023-12-08 20:25:22 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص والصناعات الدوائية حمودي اللامي، اليوم الجمعة (8 كانون الأول 2023)، عن عدد المصانع الدوائية العاملة في العراق.

وقال اللامي للوكالة الرسمية ان "عدد المصانع الدوائية العاملة في العراق يبلغ 23 مصنعاً"، مشيرا الى ان "هنالك 44 طلباً لإنشاء معمل دوائي جديد موزعة في مختلف المحافظات والحصة الأكبر في العاصمة بغداد".

وبين انه "من المقرر إنشاء 25 مصنعاً في بغداد بعد المباشرة بإجراءاتها".

وأكد ان "خطوة إنشاء معامل دوائية جديدة في العراق تدل على نجاح برنامج توطين الأدوية".

ولفت اللامي الى، ان "جميع ‏النتائج الإيجابية التي يمر بها القطاع الدوائي ترجع إلى القرارات المهمة التي اتخذت من قبل رئيس الوزراء".

وتابع ان "إنشاء المصانع الدوائية يتم من خلال تقديم طلب إلى وزارة الصحة عبر دائرة الأمور الفنية".