للمرة الثانية.. قصف يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا قرب حدود العراق

2023-12-08 20:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أفاد مصدر أمني، بان "المقاومة الإسلامية"، استهدفت اليوم الجمعة (8 كانون الأول 2023) قاعدة أمريكية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم" ان "(المقاومة الإسلامية) استهدفت للمرة الثانية خلال اليوم، قاعدة (خراب الجير) الامريكية بريف رميلان شمال شرقي الحسكة".

وأشار الى ان "القاعدة استهدفت بثلاثة صواريخ على الأقل، بالتوازي مع محاولة المضادات الأرضية في القاعدة الأمريكية التصدي لأهداف في سماء المنطقة".

وكانت قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، تعرضت في وقت سابق اليوم الجمعة الى قصف صاروخي استهدفها بشكل مباشر.

وأفادت الأنباء بان "قصفاً صاروخياً تعرضت له إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا (قاعدة قرية خراب الجير) عند مثلث الحدود السورية - العراقية - التركية، وهو العاشر خلال الـ 60 يومًا الماضية".

وأعلنت البنتاغون أمس الخميس عن تعرض قواتها إلى 87 هجوما في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أسفرت عن 66 إصابة غير خطيرة.