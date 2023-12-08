إشراف المفوضية المستقلة على انتخابات كردستان لأول مرة.. ماذا سيتغير؟

2023-12-08 20:38:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد الخبير المختص في شأن الانتخابات رزكار حمه، اليوم الجمعة (8 كانون الأول 2023)، أن إشراف مفوضية الانتخابات المستقلة على انتخابات برلمان كردستان ممكن أن يقلل من التزوير مقارنة بانتخابات السنوات الماضية.

وقال حمه في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على انتخابات برلمان كردستان سيقلل من عملية تزوير الانتخابات ونسبة الفساد فيها".

وأضاف أن "الانتخابات السابقة لبرلمان كردستان كان يجري فيها عمليات تزوير فضيعة نتيجة لسيطرة أحزاب السلطة على إدارة مفوضية كردستان ومكاتبها في محافظات الإقليم، وكذلك وجود الآلاف من الأسماء الوهمية في سجلات الناخبين".

وأشار إلى أن "التزوير سيقل في الانتخابات القادمة، ولكن لن ينتهي تماما بسبب وجود عدد من مدراء مكاتب مفوضية الانتخابات والموظفين أيضا يتبعون أحزاب السلطة الحاكمة".

ومن المؤمل ان تجرى انتخابات برلمان إقليم كردستان في 25 شباط المقبل، تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للمرة الأولى في تاريخ الإقليم.

وتأتي إدارة الهيئة العراقية لانتخابات كردستان بعد انتهاء فترة الصلاحية الدستورية لمفوضية الإقليم وتجميد برلمانه من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بسبب تجاوزه المدة الدستورية دون إجراء أي انتخابات طوال 6 سنوات.



