اربيل.. حصيلة أولية: وفاة 14 طالبا نتيجة حريق اندلع بقسم داخلي في سوران (فيديو)

2023-12-08 22:12:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوفاة 14 طالباً كحصيلة اولية اثر اندلاع حريق في قسم داخلي في قضاء سوران بمدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً وقع في إحدى المباني المخصصة لإقامة الطلبة في إدارة سوران بأربيل"، موضحا ان "الحادث ادى الى وفاة 14 طالباً، فيما تم نقل عدد من المصابين جراء الاختناقات الناتجة عن الحريق إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وما تزال اسباب الحريق غير معروفة حتى اللحظة، وفقاً للمصدر.