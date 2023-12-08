بعد عجز الحكومة.. فريق تطوعي ينقذ أهالي ذي قار (صور)

2023-12-08 22:28:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أنجز فريق تطوعي في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، إعادة تأهيل مساحة أرض كبيرة وتحويلها من مستنقع للنفايات والأوبئة إلى مساحة خضراء وحديقة ألعاب لهم بعد فشل مناشدات الأهالي للحكومة المحلية بالمحافظة.

وذكر عامر محمد عضو فريق صناع الأمل التطوعي لوكالة شفق نيوز، ان "فريقه قام بحملات عديدة تتعلق بالقطاع المناخي والبيئي في المحافظة ، حيث قام سابقا بحملات تنظيف كبيرة لازالة النفايات، والان انتهى من تحويل مساحات كبيرة مملوئة بالنفايات إلى ساحات خضراء كمتنفس للعوائل في منطقة التضحية بمدينة الناصرية مركز المحافظة".

وتابع، أن "فريق صناع الأمل له مساهمات تطوعية في مدينة الناصرية ضمن القطاع التربوي حيث قام بصيانة قرابة 15 مدرسة، والان يعمل على الفريق على صيانة 6 مدارس بين ترميم وإعادة تأهيل للبنى التحتية فيها".

وأكد، أن "الفريق التطوعي لم يكتفي فقط بمناطق مركز المحافظة بل امتد إلى قرى منسية بقضاء الجبايش أقصى جنوبي محافظة ذي قار من خلال مساعدة طلاب 15 مدرسة من ناحية توزيع حقائب وقرطاسية للطلبة هناك".

وأكد محمد، ان" أنشطة صناع الأمل تسعى للتواصل مع كافة طبقات المجتمع في مدينة الناصرية من خلال التواجد ضمن الدوائر الاجتماعية كافة، ووضع حل لمشاكلهم "، لافتا إلى أن "نشاطات الفريق هي بدعم من برنامج (تعافي الدولي) وبعض المؤسسات الدولية التي تمد يد العون لنا للعمل بعد الاطلاع على نشاطاتنا".