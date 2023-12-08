السيد الحكيم يحث الجهات الحكومية الى تتبع تفاصيل حريق سوران وضمان عدم تكراره

2023-12-08 22:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

تلقينا بأسف نبأ الحادث الأليم الذي شهده قضاء سوران في محافظة أربيل جراء اندلاع حريق كبير في أحد الأقسام الداخلية للطالبات حيث أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوفهن، وفيما نعرب عن مواساتنا لأسر الضحايا نبتهل إلى العلي القدير أن يتغمد المتوفيات برحمته، ويلبس المصابات رداء الشفاء، ويمن على ذويهم بالصبر والسلوان.

كما نحث الجهات الحكومية المسؤولة على تتبع تفاصيل أسباب الحادث لضمان عدم تكراره.