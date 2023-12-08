انتهاء التعرض الداعشي في داقوق ودحر العناصر الإرهابية

2023-12-08 23:00:04 - المصدر: الفرات نيوز



تمكنت قوة مشتركة من اللواء 16 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي والجيش، مساء الجمعة، من احباط هجوم لفلول “داعش” الإرهابي جنوب غرب محافظة كركوك.

وهاجمت مجموعة من عناصر فلول “داعش” الإرهابي القوة اثناء اداء الواجب ضمن قاطع داقوق، قبل ان تقوم القوة المشتركة بالتصدي لهم بالنيران المباشرة، ما اجبرهم على الفرار.

وخرجت قوة ساندة من فوج القوات الخاصة في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة لتعقب العناصر الإرهابية الفارة، وماتزال عمليات البحث جارية.