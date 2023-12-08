اتحاد الغرف التجارية يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي

2023-12-08 23:02:04 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث اتحاد الغرف التجارية العراقية، مع اتحاد الغرف التجارية الفرنسية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.وذكر بيان لاتحاد الغرف التجارية العراقية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "اتحاد الغرف التجارية العراقية، برئاسة عبد الرزاق الزهيري، عقد اجتماعاً مع اتحاد الغرف التجارية الفرنسيةCCIF، وممثل مركز الأعمال الفرنسي في مقر Business France وبحضور السفير وديع بتي، ونائب رئيس مجلس الدولة الدكتور عبد اللطيف نايف، وعدد من المسؤولين من الجانبين، وبحث الاجتماع سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي، وتطوير العلاقات التجارية لما يخدم مصلحة البلدين".وتحدث السفير بتي، عن توسيع آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين، ودعا إلى إقامة ندوة تخصصية في مقر السفارة بين رجال الأعمال العراقيين والفرنسيين برعاية السفارة وبمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا.من جانبه، دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري إلى تأطير هذا التعاون بمذكرة تفاهم، وتقديم الدعم لفتح مكتب لمركز الأعمال الفرنسي في بغداد.الى ذلك، عبر الجانب الفرنسي عن اهتمامهم بما طرح من أفكار، وأعربوا عن استعدادهم للعمل وتوسيع آفاق التعاون.وقرر الطرفان تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماع، وإعداد مذكرة التفاهم المقترحة.