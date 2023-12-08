غرب اسيا للاشبال.. منتخب العراق للاشبال والبنات يخسران أمام نظيريهما اللبنانيين لكرة السلة

2023-12-08 23:02:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق الوطني للاشبال مباراته امام صاحب الارض والجمهور المنتخب اللبناني بنتيجة (78-64) في بطولة غرب اسيا للاشبال.

كما خسر منتخب الوطني للاناث مباراته امام المنتخب اللبناني بنتيجة (85-21) لحساب بطولة غرب آسيا تحت 14 سنة.

وكان المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة للإناث تحت 14 سنة، خسر الأربعاء الماضي بمباراته الاولى امام المنتخب السوري بنتيجة 79-27 نقطة ، كما خسر منتخب العراق للاشبال مباراته الاولى امام المنتخب السوري بنتيجة 71-65 لحساب بطولة غرب آسيا تحت 14 سنة.

ويشارك المنتخب الوطني العراقي لفئتي الاشبال والبنات في بطولة غرب آسيا المقامة في لبنان والتي انطلقت منافساتها الأربعاء الماضي.