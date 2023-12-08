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غرب اسيا للاشبال.. منتخب العراق للاشبال والبنات يخسران أمام نظيريهما اللبنانيين لكرة السلة

غرب اسيا للاشبال.. منتخب العراق للاشبال والبنات يخسران أمام نظيريهما اللبنانيين لكرة السلة
غرب اسيا للاشبال.. منتخب العراق للاشبال والبنات يخسران أمام نظيريهما اللبنانيين لكرة السلة
2023-12-08 23:02:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق الوطني للاشبال مباراته امام صاحب الارض والجمهور المنتخب اللبناني بنتيجة (78-64) في بطولة غرب اسيا للاشبال.

كما خسر منتخب الوطني للاناث مباراته امام المنتخب اللبناني بنتيجة (85-21) لحساب بطولة غرب آسيا تحت 14 سنة.

وكان المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة للإناث تحت 14 سنة، خسر الأربعاء الماضي بمباراته الاولى امام المنتخب السوري بنتيجة 79-27 نقطة ، كما خسر منتخب العراق للاشبال مباراته الاولى امام المنتخب السوري بنتيجة 71-65 لحساب بطولة غرب آسيا تحت 14 سنة.

ويشارك المنتخب الوطني العراقي لفئتي الاشبال والبنات في بطولة غرب آسيا المقامة في لبنان والتي انطلقت منافساتها الأربعاء الماضي.

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