توجيهات عاجلة من السوداني بعد قصف السفارة الامريكية

2023-12-09 00:04:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (8 كانون الأول 2023)، توجيهات عاجلة بعد قصف السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء ببغداد فجر اليوم.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني، ترأس مساء اليوم الجمعة، اجتماعاً أمنياً ضمّ قادة التشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية، جرت خلاله مناقشة الاعتداءات التي استهدفت مبنى السفارة الأمريكية في العراق، وما تشكله من إساءة للأمن الوطني واستقرار البلاد وعلاقات العراق الدبلوماسية".

واستمع السوداني خلال الاجتماع، وفقاً للبيان "إلى إيجاز عن سير التحقيقات الجارية لتحديد العناصر التي تعبث بأمن البلد واستقراره، وتقديمهم للجهات القضائية المختصة؛ لينالوا جزاءهم العادل".

ووجه القائد العام أيضا "بإجراء التحقيق بحقّ المقصرين من القوة الماسكة للمنطقة، التي استخدمها الإرهابيون في الاعتداء، وفرض العقوبات بحقهم".

وأكد السوداني أنّ "الاعتداء على أية بعثة أجنبية أو مقرّ دبلوماسي هو جريمة إرهابية تعرّض المتسبب بها إلى أقصى العقوبات،" مشيراً إلى "التزام الحكومة المستمرّ بحماية جميع البعثات الدبلوماسية الممثلة في العراق والعاملين فيها، وأنها لن تتهاون أبداً في التصدي للخارجين عن القانون الذين يعرّضون أمن العراق للخطر، ويسيؤون لسمعته الخارجية".

واستهدفت عدّة صواريخ فجر اليوم الجمعة، مجمع السفارة الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن حوالي 7 قذائف مورتر سقطت في مجمع السفارة في بغداد خلال الهجوم، مما يكشف أن الهجوم كان "أكبر بكثير مما كان يعتقد"، وفقا لرويترز.

ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم على السفارة الأمريكية، الجمعة.



