الشرطة يقفز للصدارة والزوراء يقسو على دهوك في مباراة مثيرة

2023-12-09 00:20:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حقق الشرطة فوزا ثمينا من ضيفه زاخو (2-0) مساء الجمعة (8 كانون الأول 2023) بملعب النجف الدولي، ضمن الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق.

وتمكن المحترف السوري محمود المواس من تسجيل الهدف الأول للشرطة من ركلة جزاء في الدقيقة 35، لعبها على يمين الحارس علي كاظم.



وعزز السنغالي إدريسا نيانج تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 62، بعد تمريرة ساحرة من الجناح أحمد يحيى.

وشهد النصف الثاني من اللقاء إثارة وندية متبادلة مع إهدار جملة من الفرص السهلة، تناوب على إضاعتها مهيمن سليم وسانتوس سيلفا لزاخو، ومن جانب الشرطة المواس وعلي حصني ونيانج.

ونجح التونسي شهاب الليلي المدير الفني للشرطة في تأمين دفاعات فريقه في الدقائق الأخيرة، وتمكن من الحفاظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء.

بهذا الانتصار، رفع الشرطة رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد زاخو عند 9 نقاط في المركز 12.

وبذات الجولة الثامنة اقتنص الزوراء فوزا كبيرا من ضيفه دهوك بنتيجة (3-0) في المباراة التي جرت مساء الجمعة بملعب الزوراء الدولي بالعاصمة بغداد.

ونجح حسن عبد الكريم في تسجيل هدف التقدم لفريقه الزوراء في الدقيقة 14 عبر رأسية جميلة على يمين حارس دهوك محمد صالح.

وأضاف كولينز أوباري الهدف الثاني لفريقه الزوراء عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وعاد حسن عبد الكريم ليضيف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 78، مستغلا عرضية متقنة ليضع كرته بسهولة في شباك الضيوف.



وشهدت المباراة إهدار لاعب الزوراء حسام كاظم ركلة جزاء احتسبها الحكم الدولي يوسف سعيد في الدقيقة 26، إثر تألق الحارس محمد صالح في إبعادها.

كما أنقذت عارضة الفريقين 4 تسديدات لطرفي المواجهة على مدار شوطي اللقاء الذي حضره أكثر من 15 ألفا من أنصار الزوراء.

ورفع الزوراء رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الثالث، فيما بقي رصيد دهوك 11 نقطة بالترتيب الثامن.





في المقابل استعاد كربلاء سكة الانتصارات بتغلبه على الكرخ بنتيجة (2-1)، الجمعة بملعب الكوت الأولمبي.

ونجح عبد القادر طارق في وضع كربلاء بالمقدمة في الدقيقة 34، بعد رأسية هز بها الشباك.

وتمكن أحمد خالد من مضاعفة تقدم فريقه بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وقلص جعفر عبيس الفارق للكرخ في الدقيقة 83، من ركلة جزاء نفذها على يمين عبد العزيز عمار.

ورفع كربلاء رصيده إلى 9 نقاط متقدما إلى المركز ال11، فيما تجمد رصيد الكرخ عند 9 نقاط بالموقع ال13.

وفي مباراة ثانية، حقق أمانة بغداد فوزا ثمينا على النفط بنتيجة (1-0) على ملعب بغداد.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق جاسم محمد في الدقيقة 90+1، عقب تسديدة على يسار الحارس مصطفى طارق.



ورفع أمانة بغداد رصيده إلى 7 نقاط في المركز 18، فيما تلقى النفط هزيمته الثانية ليبقى في الترتيب السادس برصيد 12 نقطة.

