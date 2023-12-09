يوفنتوس يعمق جراح نابولي ويعتلي صدارة الكالتشيو

2023-12-09 03:24:01 - المصدر: واع

متابعة - واعانتزع يوفنتوس فوزا صعبا من ضيفه نابولي، بنتيجة (1-0)، بملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة 15 من الدوري الإيطالي.سجل المدافع فيديريكو جاتي هدف يوفنتوس الوحيد في اللقاء بالدقيقة 51.بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 36 نقطة ليقفز للصدارة بشكل مؤقت، بفارق نقطة عن إنتر الذي سيواجه أودينيزي غدا، بينما تجمد رصيد نابولي عند 24 نقطة بالمركز الخامس.