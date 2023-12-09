أربع مواجهات في ختام الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم

2023-12-09 08:36:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام، اليوم السبت، أربع مباريات في ختام منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق للمحترفين لكرة القدم 2023-2024.

ففي الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، ستنطلق صافرة مباراة نادي نفط ميسان مع ضيفه نفط الوسط ، في ملعب ميسان الاولمبي.

كما ستقام مباراة قوية في الساعة الخامسة عصراً، تجمع فريق النجف بضيفه نفط البصرة في ملعب النجف الدولي.

هذا وستقام مباراة مهمة عند الساعة السابعة مساءً في ملعب فرانسو حريري، تجمع أصحاب الأرض والجمهور اربيل وضيفه نادي القوة الجوية .

وتختتم منافسات الجولة الثامنة بإقامة مباراة مهمة تجمع فريق الطلبة بضيفه فريق الميناء وتقام المباراة في ملعب نادي الزوراء .