2023-12-09 09:14:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تحدّ من إساءة استغلال السلطة، مشيداً بخطوات الحكومة في مكافحة الفساد.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفساد المالي والإداري يؤثر على أمن واستقرار المجتمعات والدول، ويقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها الأخلاقية، ويعرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وأن ما يترتب على هذه الآفة من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية سيئة من شأنه تدمير كل مقومات الحياة".وأضاف: "في اليوم العالمي لمكافحة الفساد نشدد على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تحدّ من إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معين بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة من دون وجه حق، وتنهي نمو شبكة المصالح والتحايل وتعبّد الطريق لنهضة عمرانية وتنموية شاملة تحقق مصالح الشعب العليا".وتابع السيد الحكيم: "نشد على يد الحكومة في خطواتها لمكافحة الفساد، وندعو الى مزيد منها لضرب رؤوس الفساد بقوة، بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو غيرها".