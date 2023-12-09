السيد الحكيم: ضرورة اعتماد ستراتيجية وطنية لضرب رؤوس الفساد والحد من اساءة استغلال السلطة

2023-12-09 09:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

إن الفساد المالي والإداري يؤثر على أمن واستقرار المجتمعات والدول ويقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها الأخلاقية ويعرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وإن ما يترتب على هذه الآفة من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية سيئة من شأنه تدمير كل مقومات الحياة، وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد نشدد على ضرورة اعتماد ستراتيجية وطنية شاملة تحد من إساءة استغلال السلطة المرتبطة بمنصب معين بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة من دون وجه حق، وتنهي نمو شبكة المصالح والتحايل وتعبّد الطريق لنهضة عمرانية وتنموية شاملة تحقق مصالح الشعب العليا، كما ونشد على يد الحكومة في خطواتها لمكافحة الفساد وندعو لمزيد منها لضرب رؤوس الفساد بقوة بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو غيرها.