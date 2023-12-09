2023-12-09 09:28:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أبلغ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت (9 كانون الأول 2023)، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باحتفاظ الولايات المتحدة بحق "الرد الحاسم" على الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية.

وقال أوستن في اتصال هاتفي مع السوداني وفق بيان للبنتاغون، إن "مجموعتي كتائب حزب الله وحركة النجباء المصنفتين على لوائح الإرهاب والمدعومتين، من إيران مسؤولتان عن معظم الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف".

وأكد الوزير أن "واشنطن تحتفظ بحق الرد الحاسم" ضد تلك المجموعات"، لافتاً إلى أن الهجمات التي تشنها "الميليشيات المدعومة من إيران" تقوض سيادة العراق واستقراره، وتهدد سلامة المدنيين العراقيين، وتعرقل الحملة لهزيمة داعش وأن هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا.

كما تطرق الاتصال، إلى التزام الحكومة العراقية بحماية الدبلوماسيين والعاملين في إطار التحالف ومنشآته، وأدان أوستن الهجوم على السفارة الأمريكية لدى بغداد وسلسلة الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال الأسابيع الأخيرة.

ورحب أوستن ببيان السوداني الذي أدان الهجوم، ووصفه بأنه عمل "إرهابي"، يعرض الأمن الداخلي للدولة إلى الخطر.