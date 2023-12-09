اليونايتد يتقدم خطوة لحسم صفقة شتوية

2023-12-09 09:30:05 - المصدر: واع

متابعة - واعيكثف نادي مانشستر يونايتد جهوده لتعزيز صفوفه بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط أنباء حول عزمه التخلي عن بعض نجومه.وكشفت تقارير صحفية عديدة في وقت سابق، عن خطة النادي بشأن تعزيز خطه الأمامي عبر التعاقد مع مهاجم جديد، رغم وفرة اللاعبين لديه.وبحسب شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن المان يونايتد أقدم على أولى خطواته نحو التعاقد مع الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم شتوتجارت.وأشارت إلى بدء النادي الإنجليزي محادثاته مع ممثلي الدولي الغيني، لبحث مدى إمكانية ضمه في كانون ثان المقبل، عبر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.يأتي ذلك وسط تقارير تفيد برغبة ثاني هدافي البوندسليجا في الاستمرار مع فريقه حتى نهاية الموسم الحالي، قبل تحديد وجهته المقبلة، لا سيما في ظل اهتمام بعض الأندية الأخرى بضمه، مثل وست هام يونايتد.رغم ذلك، يبدي جيراسي، الذي سجل 16 هدفا في البوندسليجا، اهتماما بالانتقال إلى الشياطين الحمر.المصدر : كورة