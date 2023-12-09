الحكيم: ما يحصل اليوم في غزة جريمة إبادة جماعية مكتملة الابعاد

2023-12-09 10:32:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، اليوم السبت (9 كانون الأول 2023)، أن ما يحصل اليوم في غزة جريمة إبادة جماعية مكتملة الابعاد.

وقال الحكيم في بيان بمناسبة اليوم العالمي لاحياء ذكرى جريمة الإبادة الجماعية، وتلقته "بغداد اليوم": "نحث الفعاليات الدينية والسياسية والأكاديمية في العالم على ضرورة شحذ الهمم والجهود لتحرير البشرية من هذه الآفة البغيضة وتخليد ذكرى ضحاياها وتكريم ذويهم كما حصل في العراق من مقابر جماعية في زمن الديكتاتورية ومن بعدها الإرهاب الداعشي".

وأضاف أن "ما يحصل اليوم في قطاع غزة المحاصر من جريمة إبادة جماعية مكتملة الأبعاد وفق ما صنفته المواثيق الأممية لا سيما المادة (99)".

وأشار الى أن "جيش الاحتلال الاسرائيلي يستخدم الأسلحة المحرمة دوليا ضد المناطق المأهولة بالسكان، ويقتل الشيوخ والأطفال والنساء بدم بارد على مرآى ومسمع المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا ولا يكلف نفسه حتى بيان إدانة واضح وصريح".

وفي أيلول/سبتمبر 2015، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد يوم 9 كانون الأول/ديسمبر، بوصفه يوما دوليا لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة.