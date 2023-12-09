السوداني يحذر واشنطن من الرد على هجمات الفصائل دون موافقة الحكومة العراقية

2023-12-09 10:41:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (9 كانون الاول 2023)، تحذيراً الى الولايات المتحدة الامريكية من الردّ المباشر على هجمات الفصائل المسلحة بدون موافقة الحكومة العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأخير، تلقى ليلة أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية لويد أوستن"، مبيناً أنه "جرى، خلال الاتصال، بحث علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات".

واضاف، أن "الاتصال تطرق إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقرّ السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وأهمية الحدّ منها؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره".

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال، "التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، وأنّ الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بهذه الاعتداءات، أياً كانوا"، محذراً في الوقت نفسه من "الردّ المباشر بدون موافقة الحكومة وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر".

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأمريكي بـ "موقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها"، مؤكداً أنّ "مثل هذه الأعمال تهدد الأمن الداخلي للعراق".







