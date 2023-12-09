الانتخابات المحلية.. المفوضية تعلن موعد فتح وإغلاق مراكز الاقتراع

2023-12-09 11:26:16 - المصدر: واع

بغداد - واع - هندرين مكي

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، موعد فتح مراكز الاقتراع وإغلاقها في انتخابات مجالس المحافظات.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، الحسن قبس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون الانتخابات واضح، وينص على أن التصويت الخاص يكون فقط للنازحين والقوات الأمنية وأي فئة ثانية غير مشمولة مثل السجناء والموقوفين والمرضى"، مؤكداً أن "القانون نفسه ينطبق على الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف قبس: "أما بالنسبة للموجودين خارج العراق من العراقيين، فهم غير مشمولين بالمشاركة بهذه الانتخابات المحلية"، مشيراً إلى أنه "منذ تأسيس مجالس المحافظات وإلى اليوم لا يوجد تصويت الخارج خلال انتخاباتها".

وتابع: "وبالنسبة للمرشحين، تنتهي فترتهم الدعائية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع الخاص ليكون الصمت الانتخابي، وسيبدأ موعد الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الـ6 مساء"، مؤكداً ان "موضوع تمديده عائد إلى مجلس المفوضين وحسب الحاجة".

وبخصوص بطاقة الناخب البايومترية، قال قبس إن "المفوضية مستمرة بتوزيع البطاقات البايومترية عبر منافذها المنتشرة في العراق والتي تبلغ 906 منافذ، وتعمل في أوقات الدوام الرسمي وبعدها، وفي أيام العطل"، داعياً المواطنيبن إلى "مراجعة مراكز التسجيل لاستلام بطاقاتهم، لكون أن القانون حدد أن يكون الانتخاب عن طريق البطاقة البايومترية حصراً".