نفط ميسان يلتقي نفط الوسط بشعار مواصلة الانتصارات
2023-12-09 12:30:30 - المصدر: واع
ميسان - واع - شذى السوداني
يواجه فريق نفط ميسان لكرة القدم اليوم السبت ضيفه فريق نفط الوسط على ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة الثامنة من دوري المحترفين العراقي .
وقال حسن سالم المنسق الاعلامي لنادي نفط ميسان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريق نفط ميسان يسعى لمواصلة الانطلاقة المميزة هذا الموسم بعد تحقيق نتائج إيجابية جعلت الفريق في صدارة فرق دوري نجوم العراق بعد نهاية الجولة السابعة ".
وأضاف أن " الفريق يدخل المباراة بصفوف مكتملة ، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور بهدف تحقيق الانتصار الرابع توالياً والخامس له هذا الموسم ".
يشار الى أن فريق نفط ميسان حقق الفوز على فرق( القاسم ، الميناء ، نفط البصرة ، الطلبة ) وتعادل مع الزوراء والنجف وخسر مباراة واحدة أمام فريق أمانة بغداد .
يواجه فريق نفط ميسان لكرة القدم اليوم السبت ضيفه فريق نفط الوسط على ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة الثامنة من دوري المحترفين العراقي .
وقال حسن سالم المنسق الاعلامي لنادي نفط ميسان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريق نفط ميسان يسعى لمواصلة الانطلاقة المميزة هذا الموسم بعد تحقيق نتائج إيجابية جعلت الفريق في صدارة فرق دوري نجوم العراق بعد نهاية الجولة السابعة ".
وأضاف أن " الفريق يدخل المباراة بصفوف مكتملة ، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور بهدف تحقيق الانتصار الرابع توالياً والخامس له هذا الموسم ".
يشار الى أن فريق نفط ميسان حقق الفوز على فرق( القاسم ، الميناء ، نفط البصرة ، الطلبة ) وتعادل مع الزوراء والنجف وخسر مباراة واحدة أمام فريق أمانة بغداد .