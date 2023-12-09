نفط ميسان يلتقي نفط الوسط بشعار مواصلة الانتصارات

2023-12-09 12:30:30 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانييواجه فريق نفط ميسان لكرة القدم اليوم السبت ضيفه فريق نفط الوسط على ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة الثامنة من دوري المحترفين العراقي .وقال حسن سالم المنسق الاعلامي لنادي نفط ميسان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريق نفط ميسان يسعى لمواصلة الانطلاقة المميزة هذا الموسم بعد تحقيق نتائج إيجابية جعلت الفريق في صدارة فرق دوري نجوم العراق بعد نهاية الجولة السابعة ".وأضاف أن " الفريق يدخل المباراة بصفوف مكتملة ، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور بهدف تحقيق الانتصار الرابع توالياً والخامس له هذا الموسم ".يشار الى أن فريق نفط ميسان حقق الفوز على فرق( القاسم ، الميناء ، نفط البصرة ، الطلبة ) وتعادل مع الزوراء والنجف وخسر مباراة واحدة أمام فريق أمانة بغداد .