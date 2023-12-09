2023-12-09 12:52:48 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب وعد قدو، اليوم السبت (9 كانون الأول 2023)، إن هجمات تنظيم داعش الأخيرة في العراق كانت بأوامر أمريكية، فيما أشار إلى ان واشنطن أرادت إرسال رسالة إلى بغداد عبر تلك الهجمات.

وأوضح قدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قراءة موضوعية لطبيعة مسلسل الخروقات الأمنية في العراق خلال الأسابيع الاخيرة تدلل على تصاعد معدلاتها في عدة محافظات مع سقوط ضحايا في صفوف المدنيين والمنتسبين على حد سواء".

واضاف، ان" داعش كما قالتها وزير الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون "انها صنيعة امريكية واداة بيد البيت الابيض" للضغط على الدول والحكومات لزعزعة استقرارها من اجل تحقيق اجندتها ومآربها الجيوسياسية في الشرق الاوسط، وبالتالي فأن نصاعد الهجمات تم باوامر امريكية".

واشار النائب، إلى ان" البيت الابيض اراد من خلال رفع وتيرة الخروقات الأمنية في العراق عبر ادوات داعش، ايصال رسائل للحكومة العراقية مفادها "اذا لم تلتزموا بحماية المعسكرات الامريكية سنرسل لكن التنظيم لاعادة الاوضاع الأمنية الى المربع الاول"، وهي رسالة واضحة للنخب السياسية ما يدلل على حجم الترابط بين واشنطن وداعش وكيف يجري استغلال الارهاب لتحقيق اهداف وغايات ليس في العراق فحسب بل دول اخرى".

وشهدت مناطق في كركوك وديالى وصلاح الدين فضلا عن الطارمية شمال بغداد هجمات لداعش على نقاط للجيش العراقي والحشد الشعبي اسفرت عن استشهاد واصابة ضباط ومنتسبين في الجيش فضلا عن مقاتلين في الحشد الشعبي.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي خلال الايام الماضية احباط اكثر من تعرض لداعش استهدف قواتها في مناطق جنوب كركوك فضلا عن صد تعرضات متواصلة للتنظيم الارهابي في أطراف المحافظة فضلا عن المناطق التي تربط محافظتي ديالى وصلاح الدين.