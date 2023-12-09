كورنيش شط العرب.. متنفس لأهالي البصرة لغسل تعب أيامهم الطويلة

2023-12-09 13:00:36 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يتوافد أهالي البصرة، خاصة في أيام العطل والمناسبات والأعياد، متسارعين لأخذ مكان لهم في أحضان كورنيش شط العرب، الممتد على ساحل الشط محتفين بصور تذكارية، باحثين عن مساحة للراحة والسكينة في متنفسهم البصري الجميل.

ويمتد الكورنيش، على مسافة 3 كم، على شط العرب، حيث يقضي البصريين اوقات العطل للتجوال على ضفاف شط العرب بالجهة المقابلة للتنومة، وأصبح أيضاً محطة استراحة للوافدين للمحافظة من باقي محافظات العراق.

ويبدأ مسار هذا الكورنيش من بداية مصب نهر العشار الذي يقع في الجهة الشمالية من شط العرب مروراً بفندق البصرة الدولي وكازينو البدر، حتى مبنى المستشفى التعليمي بمنطقة البراضعية في الناحية الجنوبية.

وصورت عدسة وكالة شفق نيوز، عدة صور للكورنيش، حيث تظهر السفن الراسية بالقرب منه، والتي تستخدم بجولات سياحية، وبعض اهالي البصرة وهم يقضون وقتهم على طول الكورنيش.