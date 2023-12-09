في اليوم الدولي لمكافحة الفساد.. السليمانية تكرم موظفين واجهوا التحديات (صور)

2023-12-09 13:14:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، السبت، فعاليات إحياء اليوم الدولي لمكافحة الفساد، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والموظفين العموميين.

وقال مدير عام منظمة التنمية الاقتصادية في الإقليم، حسام البرزنجي، لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة هذه الفعالية جاءت احتفاء بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي اعتمد من قبل الأمم المتحدة في عام 2003، بتوقيع 190 دولة".

وبحسب البرزنجي، جرت مناقشة الفساد على انه ذاك السلوك غير السوي الصادر من قبل الشخص ذو المسؤولية العامة في وظيفته والذي يأخذ أنماطاً وأشكالاً مختلفة تتراوح بين استقبال وإرسال الأموال بقصد الرشوة أو ربما تكون عبارة عن هدايا تقدم في غير موضعها الصحيح علاوة على المعاملات المخفية وغير المرصودة من قبل الجهات الرقابية أو التلاعب بسير الانتخابات وتحويل الأموال وغسيلها أو الاحتيال على المستثمرين.

وشهدت الفعالية، تكريم عدد من الموظفين الحكوميين الذي واجهوا تحديات الفساد الإداري، ومن استطاع أن يحافظ على عمله وسمعته الإدارية دون أن تلوث بالفساد.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 31 أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت من الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية وجرى اختيار يوم 9 ديسمبر/كانون الأول سنوياً كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005.