العراق في المرتبة الـ 81 عالميا من حيث نصيب الفرد من الكربون

2023-12-09 13:44:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتلَّ العراق المرتبة الـ 81 عالميا والثامنة عربيا من حيث نصيب الفرد من ثاني اوكسيد الكربون حسب مجلة الأميركة ceoworld .

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليها ،وكالة شفق نيوز، إن الاقتصاديات الكبرى ليست أكبر الملوثين، ولكن البلدان التي تعتمد اقتصاداتها على الوقود الأحفوري تهيمن بانبعاثات الكربون للفرد، وقد صنفت المجلة 216 دولة التي يكون فيها اعلى واقل الملوثات للفرد من ثاني اوكسيد الكاربون.

وبحسب الجدول، فإن "قطر احتلت المرتبة الاولى من حيث ثاني اوكسيد الكربون للفرد حيث سجلت ما يقارب 67.38 طنا، واحتلت البحرين ثانيا 26.7 طنا،واحتلت الكويت ثالثا بـ 25 طنا للفرد الواحد ".

وأشارت المجلة إلى أن "ترينيداد وتوباجو جاءت بالمرتبة الرابعة بـ 23.7 طنا للفرد الواحد، وجاءت روناي خامسا 23.5 طنا للفرد الواحد، وجاءت الإمارات العربية المتحدة 21.8 طنا للفرد الواحد، واحتلت كاليدونيا الجديدة 19.10 طنا، في حين احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثامن 18.07 طنا، واحتلت سلطنة عمان مركز التاسع 17.89 طنا، وجاءت استراليا بالمركز العاشر 15.1 طنا".

وذكرت المجلة أن "العراق احتل المرتبة 81 عالميا والثامن عربيا بـ 4.3 اطنان من نصيب الفرد الواحد من ثاني اوكسيد الكاربون " .

وتابع التقرير ان "بوروندي كانت أقل دولة من حيث نصيب الفرد من ثاني اوكسيد الكاربون حيث كان نصيب الفرد 0.01 طن تسبقها ملاوي بنفس النسبة ".