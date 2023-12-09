"وساطة دولية" بين بغداد وأربيل.. اجتماع سفراء لحل "الأزمة المالية" على طاولة بارزاني

2023-12-09 13:44:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم السبت (9 كانون الأول 2023)، عن وسطات دولية وإقليمية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وقال سلام لـ "بغداد اليوم" إن "الوساطات الدولية نجحت في وقت سابق بحل الكثير من الأزمات بين بغداد وأربيل في مجالات مختلفة".

وأضاف، أن "سفراء وقناصل الدول الكبرى وحتى مبعوثة الأمم المتحدة دائما ما يلعبون دورًا بارزًا في حل المشاكل المعقدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وأهمها ملفات النفط والغاز والرواتب وغيرها".

وأشار سلام إلى أن "دعوة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لاجتماع السفراء والقناصل تندرج تحت هذا المنطلق، بهدف إيجاد الحل لمشكلة الرواتب والأزمة المالية وعدم إقرار حصة إقليم كردستان من الموازنة".

وتفاقمت المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان مؤخرًا بسبب رواتب الموظفين وحصة الاقليم من الموازنة المالية، حيث تطورت الخلافات الي حرمان موظفي الاقليم من الرواتب لأكثر من ثلاثة أشهر مما دفع الموظفين الى التظاهر في شوارع السليمانية مطالبين بإرسال رواتبهم تارة وربط الرواتب ببغداد بشكل مباشرة تارة اخرى.

وتبرر حكومة اقليم كردستان عدم تسليم الرواتب للموظفين بأن بغداد لم ترسل المبالغ المتفق عليها، لترد بغداد بأن الاقليم لم يسلم ما تم الاتفاق عليه من الواردات النفطية الى بغداد".

ويوم الخميس الماضي (7 كانون الأول 2023)، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في مأدبة عشاء خاصة بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، عدداً من سفراء وقناصل الدول ومبعوثيها ودبلوماسييها المعتمدين لدى العراق وإقليم كردستان.

وفي كلمة له خلال مأدبة العشاء، وفيما يتعلق بالقضايا الخلافية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة حل تلك القضايا على أساس الدستور واحترام حقوق شعب كردستان.