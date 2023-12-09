2023-12-09 14:30:14 - المصدر: العربي الجديد

وقع حريق في أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، ليل الجمعة السبت، وأوقع 21 قتيلاً ومصاباً، بعدما طاول مبنى للأقسام الداخلية لإسكان الطلاب والأساتذة الجامعين، ما استدعى حكومة الإقليم إلى فتح تحقيق.

واندلع الحريق في الطابقين الثالث والرابع من المبنى، واتّسع ليأتي على الطوابق الأخرى، قبل أن تصل سيارات الإطفاء التي لم تستطع إخماده إلا بعد ساعات عدة.

ووفقاً للمشرف على إدارة منطقة سوران هلكورد شيخ نجيب، فإن حريق أربيل "اندلع في المبنى المكون من 14 شقة يسكنها 60 شخصاً، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق"، مبيناً في مؤتمر صحافي عقده ليل أمس أن "الحريق أدى إلى وفاة 14 شخصاً وإصابة 7 آخرين، وأن المصابين تحت العناية المركزة"، مشيراً الى أن "من بين المتوفين أساتذة جامعيين".

ولم تعرف بعد أسباب الحريق حتى الآن، وما إذا كان عرضيا أم لا، فيما وجه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني مشرف إدارة سوران بالتحقيق في الحادث، وفي بيان لرئاسة الإقليم، فإن "البارزاني عبر عن تعازيه لذوي الضحايا"، مشدداً على "الجهات ذات العلاقة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية مرة أخرى".

من جهته، أكد ضابط في الأسايش (الأمن الكردي)، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المعلومات الأولية تؤشر إلى أن الحديث عرضي"، مبيناً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "التحقيق بدأ بالفعل في الحريق لمعرفة أسبابة، وأن المعلومات الأولية لم تؤشر إلى أنه تم بفعل فاعل، على أن هذه المعلومات ليست نهائية".

وأكد الضابط أن "الحادث كبير وألحق خسائر وأضراراً كبيرة في المبنى، وأن لجنة التحقيق المكلفة بمتابعته على مستوى عال، وستُكشف التفاصيل حال إتمام التحقيق".

وتعد نسبة الحرائق في محافظات إقليم كردستان أقل بالمقارنة مع الحرائق في المحافظات العراقية الأخرى، التي تسجل بشكل مستمر وتوقع عشرات الضحايا.

وانتقد عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي استمرار تسجيل الحرائق في البلاد بسبب ضعف إجراءات السلامة. وقال في تدوينة على منصة "إكس": "من جديد، الحرائق تأخذ أرواح العراقيين، وهذه المرة في أربيل، وفي الأقسام الداخلية"، مؤكداً أنه "لا عبرة في هذا البلد من كل الكوارث، فلا مقومات سلامة ولا منظومة إطفاء ولا محاسبة لخسارة الأرواح".

وتسجل المحافظات العراقية حرائق شبه يومية وخصوصاً في المحافظات الوسطى والجنوبية. وكشفت مديرية الدفاع المدني العراقية أخيراً تسجيل أكثر من 19 ألف حريق منذ بداية العام الجاري 2023 في عموم محافظات البلاد، في حصيلة تؤكد استمرار تفاقم أزمة الحرائق في البلاد.