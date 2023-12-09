"حادثة سوران" تفتح ملفات سابقة.. حكومة الإقليم أمام تهمة "التقصير المتعمد"

2023-12-09 14:38:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – دهوك

أثارت حادثة "سوران" الأخيرة في محافظة أربيل العديد من التساؤلات حول أسباب تكرار الحرائق، وفتحت ملف التحقيقات السابقة للحوادث المشابهة، لمعرفة مصيرها، فيما اتهمت جهات سياسية كردية الحكومة في الإقليم بـ “التقصير الواضح والمتعمد" إزاء الحادثة.

وأمس الجمعة، أفاد مصدر أمني، بمصرع وإصابة 19 شخصا باندلاع حريق في قسم داخل للبنات بمحافظة اربيل.

وقال المصدر لـ “بغداد اليوم"، إن "8 اشخاص لقوا مصرعهم واصيب 11 اخرين باندلاع حريق في القسم الداخلي للطالبات بإدارة سوران التابعة لمحافظة أربيل".

واوضح أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحادث بعد نصف ساعة من اندلاع الحريق، دون معرفة أسباب الحريق".

النائبة الكردية السابقة يسرى رجب، اتهمت، اليوم السبت (9 كانون الأول 2023)، حكومة إقليم كردستان بالتقصير "الواضح والمتعمد" بالحادثة الأخيرة في سوران بمحافظة أربيل.

وقالت رجب في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "بات من الواضح للعيان أن هذه الحكومة لا تهمها سوى مصالحها الخاصة والحزبية وتريد الحفاظ على فسادها وسرقاتها، ولا يهمها الشعب".

وأضافت أن "هذه الحرائق تكررت العام الماضي وهذا العام ايضا وقعت"، مشيرة الى أن "هذا يدل على عدم وجود تحقيقات شفافة ونزيهة لمعرفة المتسبب الحقيقي بالحادث، كما أنه إدانة واضحة لعدم تحمل الحكومة وأحزاب السلطة الفاسدة لمسؤوليتها تجاه مواطنيها".

وفي تشرين الثاني 2022، انهار منزل مكون من 3 طوابق في محافظة السليمانية بالكامل، مما أدى لمصرع 15 وإصابة 15 نتيجة انفجار منظومة الغاز، كما أدى الحادث لتضرّر بعض المنازل المجاورة بمنطقة كازيوة، فيما لم يتم الاعلان عن نتائج التحقيق بالحادثة أمام الرأي العام ومحاسبة الجهات المقصرة والمسؤولة عن وقوعها.