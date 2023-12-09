القائد العام يوافق على تخصيص مقاعد للحج لعائلات شهداء سبايكر

2023-12-09 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوافق القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على تخصيص مقاعد لعائلات شهداء سبايكر لأداء مناسك الحج في الموسم المقبل.وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وافق على تخصيص مقاعد لأداء مناسك الحج لعائلات شهداء سبايكر في الموسم المقبل".وأضاف أن "موافقة القائد العام أرسلت نسخة منها إلى هيئة الحج والعمرة من أجل الشروع بالإجراءات المتعلقة بمقاعد عائلات شهداء سبايكر".