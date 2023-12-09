رئيس الجمهورية يحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات

2023-12-09 14:50:08 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، جميع المعنيين بإدارة العملية الانتخابية إلى مواصلة الجهود اللازمة من أجل تحقيق عملية انتخابية ناجحة، حاثا المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخاباتوقال رئيس الجمهورية، في بيان بمناسبة قرب إجراء انتخابات مجالس المحافظات، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استحقاق الانتخابات ترسيخ دستوري لمبادئ الديمقراطية والوسيلة الأهم للتداول السلمي للسلطة، ولتعبير المواطنين عن إرادتهم الحرة"، مؤكداً أن "انتخاب مجالس المحافظات المقبلة مهمة جداً، خصوصاً في هذه الفترة التي تتواصل فيها جهود الحكومة من أجل البناء والإعمار وتقديم مختلف الخدمات التي يحتاج إليها المواطن".وأضاف: "أحث أبناء شعبنا الكريم من أجل الخروج للمشاركة الفاعلة والحيوية في هذا الاستحقاق الانتخابي"، مؤكداً أنه "إذا كان لبعض الانتخابات السابقة أن شابتها شائبة، فهذا يحصل في كثير من العمليات الانتخابية في كثير من دول الديمقراطية الراسخة، ويمكن معالجتها والتخلص منها بممارسة المواطن لحقه الانتخابي وبمراقبة الشعب لأداء مختلف السلطات".وحث، كل مَن له حق التصويت على "المشاركة الفاعلة لاختيار أعضاء مجالس المحافظات من أجل خدمة أفضل ومدن أكثر عمراناً وحياة ألطف يستحقها العراقيون"، داعياً كل المعنيين بإدارة العملية الانتخابية إلى "مواصلة الجهود اللازمة من أجل تحقيق عملية انتخابية ناجحة تحترم إرادة الناخبين وتضمن العدالة والمساواة والتقيد بمبادئ الدستور والقوانين".وختم قائلاً: "تمنياتي بالتوفيق للجميع، وبالنجاح في انتخاب من يمثلون إرادة الشعب في بناء دولة ديمقراطية حرة وكريمة وعادلة مع الجميع".