رومانوسكي تعلق على "مواقف القوى العراقية الرئيسية" إثر قصف السفارة الأمريكية ببغداد

2023-12-09 15:05:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت السفيرة الامريكية لدى بغداد الينا رومانوسكي، اليوم السبت (8 كانون الأول 2023)، على مواقف القوى العراقية الرئيسية إثر قصف السفارة الأمريكية ببغداد.

وقالت رومانوسكي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "نثني على التزام الحكومة العراقية بملاحقة هؤلاء الذين ينفذون الهجمات على أفراد ومنشآت الولايات المتحدة وقوات التحالف، كما نرحب بالتصريحات التي أدلت بها القوى السياسية العراقية الرئيسية التي تدين هذه الهجمات الإرهابية".

وأضافت أن "الوقت حان لاتخاذ الإجراءات وتحقيق النتائج" .

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أصدر في وقت سابق من اليوم السبت (9 كانون الاول 2023)، تحذيراً الى الولايات المتحدة الامريكية من الردّ المباشر على هجمات الفصائل المسلحة بدون موافقة الحكومة العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأخير، تلقى ليلة أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية لويد أوستن"، مبيناً أنه "جرى، خلال الاتصال، بحث علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات".

واضاف، أن "الاتصال تطرق إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقرّ السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وأهمية الحدّ منها؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره".

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال، "التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، وأنّ الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بهذه الاعتداءات، أياً كانوا"، محذراً في الوقت نفسه من "الردّ المباشر بدون موافقة الحكومة وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر".