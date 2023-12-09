مستشار رئيس الوزراء: المباشرة بإجراءات تأسيس الشركة الاقتصادية للكربون

2023-12-09 15:14:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد صاحب الدراجي، اليوم السبت، المباشرة بإجراءات تأسيس الشركة العامة الاقتصادية للكربون وفقاً لقرار مجلس الوزراء، فيما أشار إلى أهمية الشركة.

وقال الدراجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس الوزراء أصدر قراراً وافق فيه على تأسيس الشركة العامة الاقتصادية للكربون تابعة لوزارة البيئة"، مبيناً أن "هذا القرار جاء من أجل تطوير شهادات الكربون والغازات الدفينة وإصدارها وتسويقها من خلال منصة معتمدة دولياً".

وأضاف أن "نسبة 95 بالمئة من أرباح الشركة العامة الاقتصادية للكربون ستذهب إلى الخزينة العامة"، منوهاً بأن "المشروع طرح في مؤتمر المناخ العالمي، وهي الآن بإجراءات التأسيس".

وأشار إلى أن "هناك توجيهاً لتشكيل لجان متخصصة في كل الوزارات، لخفض الكربون، فضلاً عن وجود شراكات دولية تمت خلال زيارة الوفد العراقي لمؤتمر المناخ cop28في دبي"، مؤكداً أن "جميع الوزارات ستكون ساندة وداعمة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه بتأسيس شركة عامة لاقتصاديات الكاربون.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بانبعاثات الكاربون، حضره وزراء النفط والكهرباء والبيئة ومستشارو الطاقة والمتخصصون في هذا القطاع".

وأوعز، لوزارة البيئة بـ"إلزام الوزارات وشركات القطاع الخاص بتعليمات محددة تخص انبعاثات الكاربون"، مؤكداً على "وجوب متابعة تنفيذ هذه التعليمات من قبل الجهات المعنية".