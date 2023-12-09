2023-12-09 15:36:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أشاد عضو مجلس محافظة بغداد السابق سعد المطلبي، اليوم السبت (9 كانون الأول 2023)، بمبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بزراعة 22 الف شجرة في العاصمة العراقية.

وقال المطلبي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مبادرة السوداني بزراعة 22 الف شجرة في بغداد مهمة جداً للحد من التلوث البيئي وزيادة المساحات الخضراء، خصوصا ان بغداد عانت خلال الفترة الأخيرة في تراجع مستوى الزرع بسبب تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها الى مناطق سكنية بشكل كامل".

وبين ان "بغداد تحتاج الى المزيد من زراعة المساحات الخضراء، وهذا الامر يحد من التلوث وكذلك يعتبر صد للعواصف الترابية التي تتعرض لها العاصمة خاصة في فصل الصيف، ولهذا هي تحتاج الى حزام اخضر، والحكومة تعمل وتدرس على انشاء هذا الحزام، إضافة الى زيادة المساحات الخضراء، خاصة ان امانة العاصمة خلال الأشهر الماضية عملت بشكل حقيقي على زيادة المساحات الخضراء بمختلف مناطق بغداد".

وأعلنت أمانة بغداد، في (6 تشرين الأول 2023) عن استئناف العمل بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر ضمن مساحة 940 دونماً غرب العاصمة بزراعة 120 ألف شجرة.

وقال المتحدث باسم الأمانة، محمد الربيعي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "بلديات أمانة بغداد ستباشر بحملة التشجير في بداية شهر تشرين الأول المقبل”.

وأشار إلى، أن “هناك خدمات بنى تحتية لم تكتمل ضمن مشروع الحزام الأخضر”، مؤكداً “المباشرة بالتشجير عند الانتهاء من الأعمال المدنية”.

وأوضح، أن “تحول الأراضي الزراعية إلى سكنية أسهم بشكل كبير بزيادة ارتفاع درجات الحرارة في العراق، فضلاً عن انتشار المولدات الأهلية وزيادة عدد السيارات”.

وأضاف، أن “أهم الحلول للتخفيف من درجات الحرارة هي زراعة نوعيات خاصة من الأشجار، مع مراعاة تقليل البناء والسيارات والمولدات”.

يشار الى ان العراق يعد واحد من خمسة دول في العالم الأكثر تأثراً من التغير المناخي، كما ان الجفاف الذي يعانيه من جراء قطع إيران روافد نهر دجلة، وتقليل تركيا التدفقات المائية نحو العراق بنهر الفرات، وضع البلاد أمام أزمة جفاف غير مسبوقة، أدت إلى تقليص المساحات الزراعية إلى النصف، فضلا عن خسارة الغطاء النباتي.