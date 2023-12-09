في محافظتين .. ضبط اكثر من (2 كغم) من مادة الكريستال واعتقال المتاجرين بها

2023-12-09 15:38:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اعتقال متاجرين بالمخدرات وضبط اكثر من (2) كغم من مادة الكريستال المخدرة كانت بحوزتهم في محافظتي ميسان والنجف.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعمليتين نوعيتين وبقرارات قضائية ضبطت مفارز المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية (2.250) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في ميسان والنجف، واعتقال المتاجرين بها مع ضبط مبارز جرمية اخرى كانت بحوزتهم"، من دون الإعلان عن عدد المعتقلين.